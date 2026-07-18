Деякі українські пенсіонери можуть отримувати доплату за понаднормовий страховий стаж у Кіровоградській області, повідомляє Politeka.net.

Така виплата призначається громадянам, які мають більше років страхового стажу, ніж передбачено законодавством. Як пояснюють у Пенсійному фонді України, розмір цієї доплати залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 гривень.

Для непрацюючих пенсіонерів, які мають страховий стаж понад встановлену норму — понад 30 років для жінок і 35 років для чоловіків (або понад 20 і 25 років відповідно для окремих категорій), за кожен повний рік понаднормового досвіду пенсія збільшується на 1% від зазначеного прожиткового мінімуму.

Таким чином, за один додатковий рік страхового стажу пенсіонеру нараховується 25,95 гривні. Якщо понаднормових років кілька, ця сума множиться на їхню кількість, що дозволяє збільшити щомісячну пенсійну виплату.

Для працюючих пенсіонерів діють інші правила. Їхню доплату у Кіровоградській області за понаднормовий досвід обчислюють, виходячи з прожиткового мінімуму, який був чинним на момент призначення пенсії. Водночас після припинення трудової діяльності така доплата може бути переглянута та перерахована відповідно до чинних норм.

У Пенсійному фонді також нагадують, що право на пенсію залежить від наявності необхідного страхового стажу. У 2026-ому для виходу на пенсію у 60 потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, а для оформлення пенсії у 63 достатньо 23-ьох, а у 65 — не менше 15-ти.

До страхового досвіду зараховуються лише ті періоди, за які роботодавцем або самою особою було сплачено єдиний соціальний внесок у розмірі не нижче мінімально встановленого.

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