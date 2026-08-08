Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надають у кількох закладах, які пропонують гуманітарну підтримку.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області доступні в межах роботи соціальних установ і гуманітарних центрів, повідомляє Politeka.

Частина закладів не лише забезпечує безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, а й пропонує тимчасовий прихисток та інші необхідні послуги.

Зокрема, обласний соціальний центр матері та дитини приймає внутрішньо переміщених осіб на ночівлю. Сім’ї з дітьми можуть залишитися тут на кілька днів, поки шукають постійне житло.

У центрі створені базові умови для проживання, є можливість приготувати їжу, скористатися гарячим душем і переночувати у комфортному приміщенні.

Для дітей передбачене харчування, також надаються засоби гігієни та постільна білизна. Їжу сюди передають благодійники, а звернутися можна за телефоном +380932946061.

Ще одним місцем, де надають допомогу, є Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості Helen Arutunian.

Тут можна отримати гуманітарну підтримку, консультацію психолога, а також скористатися укриттям під час повітряної тривоги.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області також можна отримати у гуманітарному штабі.

Він працює на базі школи НВК №26 ДНЗ ДЮЦ "Зорецвіт" за адресою Студентський бульвар, 21. Тут переселенцям надають гарячі обіди, одяг, дитяче харчування, а також їжу, яку можна взяти із собою.

Центр працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 і орієнтований передусім на внутрішньо переміщених осіб.

Джерелo: UkrainianCity

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