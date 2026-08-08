Оновлені цінники свідчать, що на початку серпня відбулося подорожчання продуктів в Одеській області.

Вартість популярних товарів продовжує змінюватися, зокрема відбувається подорожчання продуктів в Одеській області, пише Politeka.net.

На початку серпня зросли середні ціни на окремі види м'яса, молочної продукції та фруктів. Аналіз актуальних цін у найбільших торговельних мережах свідчить, що за деякі товари покупцям доведеться платити суттєво більше, хоча різниця між супермаркетами, як і раніше, залишається значною.

За даними Мінфіну, найбільше серед представлених товарів коштує яловичина гуляш. У серпні середня вартість кілограма становить 437,63 грн, тоді як у липні цей показник дорівнював 416,95. Таким чином, середня ціна зросла на 20,68 гривень. Найвигідніше придбати яловичину можна у Metro, де вона коштує 323,89 за кг. Водночас найдорожчу пропозицію зафіксовано в Megamarket — 510,00. У Novus кілограм яловичини гуляш продають за 479,00.

Подорожчала і сметана. Середня ціна сметани «Президент» 15% жирності (350 г) у серпні становить 58,80 грн проти 58,39 у липні. Найдешевше цей продукт можна придбати в Auchan за 57,40, дещо дорожче — у Metro за 59,00, а найвищу ціну пропонує Novus — 59,99.

Більш відчутне зростання демонструє сметана «Простонаше» 20% жирності (340 г). Її середня вартість піднялася з 69,66 грн у липні до 73,24 у серпні. Найнижчу ціну пропонує Metro — 70,72, тоді як у Novus і Megamarket продукт коштує однаково — по 74,50.

Не оминули зміни й фруктовий сегмент. Середня вартість звичайних мандаринів у серпні досягла 94,00 грн за кілограм, тоді як у липні вона становила 84,41 гривень. Таким чином, фрукт подорожчав майже на 10 гривень за кілограм. За наявними даними, продукція представлена в Megamarket саме за цією ціною.

Ще суттєвіше зросла вартість мандаринів сорту «Надаркотт». Якщо в липні середня ціна становила 149,00 грн за кілограм, то у серпні вона піднялася до 169,00. Це означає, що товар подорожчав одразу на 20 гривень за кг. Наразі така ціна зафіксована у мережі Novus.

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