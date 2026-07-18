Некоторые украинские пенсионеры могут получать доплату за сверхурочный страховой стаж в Кировоградской области, сообщает Politeka.net.

Такая выплата назначается гражданам, у которых больше лет страхового стажа, чем предусмотрено законодательством. Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, размер этой доплаты зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2595 гривен.

Для неработающих пенсионеров, имеющих страховой стаж сверх установленной нормы — более 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин (или более 20 и 25 лет соответственно для отдельных категорий), за каждый полный год сверхурочного опыта пенсия увеличивается на 1% указанного прожиточного минимума.

Таким образом, за один дополнительный год страховой стаж пенсионеру начисляется 25,95 гривны. Если сверхурочных лет несколько, эта сумма умножается на их количество, что позволяет увеличить ежемесячную пенсионную выплату.

Для работающих пенсионеров действуют другие правила. Их доплату в Кировоградской области за сверхурочный опыт исчисляют исходя из прожиточного минимума, который действовал на момент назначения пенсии. В то же время, после прекращения трудовой деятельности такая доплата может быть пересмотрена и перечислена в соответствии с действующими нормами.

Пенсионный фонд также напоминает, что право на пенсию зависит от наличия необходимого страхового стажа. В 2026-м для выхода на пенсию в 60 нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа, а для оформления пенсии в 63 достаточно 23, а в 65 — не менее 15-ти.

К страховому опыту относят только те периоды, за которые работодателем или самим лицом был уплачен единый социальный взнос в размере не ниже минимально установленного.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: цены бьют рекорды.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: известно о самой распространенной причине, по которой можно потерять выплаты.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Кировоградской области: как изменилась цена.