Дефіцит продуктів в Запоріжжі може стати відчутнішим, оскільки внутрішній попит перевищує можливості українських виробників.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі може позначитися на доступності гречки, адже український ринок уже відчуває нестачу цієї крупи через скорочення виробництва, повідомляє Politeka.

Фахівці попереджають, що обмежена пропозиція продовжує впливати на ціни та асортимент у торговельних мережах.

За останні кілька років ситуація суттєво змінилася. Якщо у 2023 році середня вартість кілограма гречки становила близько 27 гривень, то навесні 2026-го показник перевищив 75 гривень. В окремих магазинах цінники вже сягнули понад 90 гривень.

Основною причиною стало різке скорочення площ під посівами. Після високого врожаю 2023 року багато аграріїв переорієнтувалися на культури з вищою рентабельністю. До 2025 року площа вирощування гречки скоротилася більш ніж удвічі, що призвело до зменшення валового збору.

Експерти зазначають, що Дефіцит продуктів в Запоріжжі може стати відчутнішим, оскільки внутрішній попит перевищує можливості українських виробників. Щороку країна потребує близько 100–110 тисяч тонн гречки, однак фактичний урожай виявився значно меншим.

Додатковий вплив має майже повна відсутність перехідних запасів. За стабільного попиту обсяги пропозиції скорочуються, що підтримує високий рівень вартості.

Аналітик аграрного ринку Денис Рибчинський пояснює, що значна частина господарств відмовляється від вирощування гречки на користь кукурудзи. Така культура забезпечує вищу врожайність, користується стійким попитом і має кращі перспективи для експорту.

Негативно на результатах сезону позначилися й погодні умови. Менша врожайність разом зі скороченням посівних площ призвела до істотного зменшення загального виробництва.

Фахівці прогнозують, що найближчим часом різкого зниження цін очікувати не варто. Якщо обсяги вирощування не збільшаться, ситуація на ринку залишатиметься напруженою навіть після надходження нового врожаю.

Джерело: AgroReview.

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