Дефицит продуктов в Запорожье может стать более ощутимым, поскольку внутренний спрос превышает возможности украинских производителей.

Дефицит продуктов в Запорожье может сказаться на доступности гречки, ведь украинский рынок уже испытывает недостаток этой крупы из-за сокращения производства, сообщает Politeka.

Специалисты предупреждают, что ограниченное предложение продолжает оказывать влияние на цены и ассортимент в торговых сетях.

В последние несколько лет ситуация существенно изменилась. Если в 2023 году средняя стоимость килограмма гречихи составляла около 27 гривен, то весной 2026-го показатель превысил 75 гривен. В отдельных магазинах ценники уже достигли более 90 гривен.

Основной причиной стало резкое сокращение площадей под посевами. После высокого урожая 2023 года многие аграрии переориентировались на культуры с более высокой рентабельностью. К 2025 году площадь выращивания гречихи сократилась более чем вдвое, что привело к уменьшению валового сбора.

Эксперты отмечают, что Дефицит продуктов в Запорожье может ощутимым, поскольку внутренний спрос превышает возможности украинских производителей. Ежегодно в стране нуждается около 100–110 тысяч тонн гречки, однако фактический урожай оказался значительно меньше.

Дополнительное влияние оказывает почти полное отсутствие переходных запасов. При стабильном спросе объемы предложения сокращаются, что поддерживает высокий уровень стоимости.

Аналитик аграрного рынка Денис Рыбчинский объясняет, что значительная часть хозяйств отказывается от выращивания гречихи в пользу кукурузы. Такая культура обеспечивает более высокую урожайность, имеет устойчивый спрос и имеет лучшие перспективы для экспорта.

Отрицательно на результатах сезона сказались и погодные условия. Меньшая урожайность вместе с сокращением посевных площадей привела к существенному уменьшению общего производства.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время резкого снижения цен ждать не стоит. Если объемы выращивания не увеличатся, ситуация на рынке будет напряженной даже после поступления нового урожая.

Источник: AgroReview

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