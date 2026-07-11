Дефіцит продуктів у Запоріжжі у перспективі може торкнутися насамперед овочів і фруктів.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі може стати відчутнішим через кліматичні зміни, які вже впливають на сільське господарство України, пише Politeka.net.

Фахівці прогнозують скорочення врожаїв окремих культур, що здатне позначитися на асортименті магазинів і вартості харчів.

За словами кліматологів, хвилі спеки, тривалі посухи та різкі температурні коливання останніми роками трапляються значно частіше. Те, що раніше вважалося погодною аномалією, поступово стає звичним явищем.

Найбільший вплив несприятливі умови вже мають на вирощування традиційних культур. На півдні країни складніше отримувати стабільний урожай картоплі через нестачу вологи, а в окремих регіонах аграрії фіксують поступове зниження врожайності зернових.

Експерти зазначають, що Дефіцит продуктів у Запоріжжі у перспективі може торкнутися насамперед овочів і фруктів. Помідори, огірки, яблука та картопля залишаються найбільш чутливими до погодних змін, тому їхня пропозиція може скорочуватися.

Фахівці також припускають, що аграрна карта України поступово змінюватиметься. Частину культур доведеться вирощувати у більш сприятливих кліматичних зонах, тоді як окремі господарства переглядатимуть свою спеціалізацію.

Менші обсяги збору врожаю можуть вплинути й на ціни. За оцінками експертів, зростання витрат на вирощування та зменшення пропозиції здатні призвести до подорожчання окремих категорій продовольства.

Кліматологи наголошують, що одним із шляхів адаптації стане використання сортів, стійких до спеки й посухи, а також впровадження сучасних технологій, які допоможуть зберегти врожайність у нових погодних умовах.

Джерело: enovosty

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