Надбавки до пенсії в Дніпрі також стосуються родин одержувачів.

Надбавка до пенсії в Дніпрі передбачена для громадян, які мають визначені законом особливі заслуги перед державою, повідомляє Politeka.

Така виплата нараховується додатково до основного пенсійного забезпечення та встановлюється за окремою процедурою.

Як повідомляє ПФУ, отримати доплату можуть Герої України, особи, нагороджені державними відзнаками за військові заслуги, видатні спортсмени, космонавти, лауреати державних премій, багатодітні матері, які виховали п’ятьох і більше дітей, а також інші категорії громадян, визначені чинним законодавством.

Для оформлення виплати необхідно звернутися із заявою та надати документи, які підтверджують право на її призначення. Якщо людина подає звернення протягом року з моменту виникнення такого права, нарахування здійснюється з дати його набуття.

Сума надбавки до пенсії в Дніпрі залежить від категорії отримувача. Для більшості осіб її розмір становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність. Для окремих категорій, зокрема борців за незалежність України у ХХ столітті, діють спеціальні правила розрахунку.

Подати документи можна кількома способами: особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, поштою або через електронні сервіси. Якщо заявник надасть не весь пакет документів, фахівці повідомлять про необхідність подати додаткові підтвердження.

Після зміни розміру прожиткового мінімуму перерахунок таких виплат проводиться автоматично без додаткових звернень. Для борців за незалежність України також передбачено щорічне збільшення розміру доплати з 1 березня відповідно до показників, затверджених урядом.

Законодавство також передбачає окремі гарантії для родин одержувачів. У разі смерті людини частина виплати може бути призначена непрацездатним членам сім’ї, які мають на це право. Розмір такої підтримки визначається залежно від кількості осіб, які претендують на її отримання.

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