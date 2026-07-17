Прибавки к пенсии в Днепре также касаются семей получателей.

Прибавка к пенсии в Днепре предусмотрена для граждан, имеющих определенные законом особые заслуги перед государством, сообщает Politeka.

Такая выплата начисляется дополнительно к основному пенсионному обеспечению и устанавливается по отдельной процедуре.

Как сообщает ПФУ , получить доплату могут Герои Украины, лица, награжденные государственными наградами за военные заслуги, выдающиеся спортсмены, космонавты, лауреаты государственных премий, многодетные матери, воспитавшие пятерых и более детей, а также другие категории граждан, определенные действующим законодательством.

Для оформления выплаты необходимо обратиться с заявлением и предоставить документы, подтверждающие право на его назначение. Если человек представляет обращение в течение года с момента возникновения такого права, начисление осуществляется с даты его приобретения.

Сумма прибавки к пенсии в Днепре зависит от категории получателя. Для большинства лиц его размер составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность. Для отдельных категорий, в частности, борцов за независимость Украины в ХХ веке, действуют специальные правила расчета.

Подать документы можно несколькими способами: лично в сервисном центре Пенсионного фонда, по почте или через электронные сервисы. Если заявитель предоставит не весь пакет документов, специалисты сообщат о необходимости представить дополнительные подтверждения.

После изменения размера прожиточного минимума перерасчет таких выплат производится автоматически без дополнительных обращений. Для борцов за независимость Украины также предусмотрено ежегодное увеличение размера доплаты с 1 марта в соответствии с показателями, утвержденными правительством.

Законодательство предусматривает отдельные гарантии для семей получателей. В случае смерти человека часть выплаты может быть назначена нетрудоспособным членам семьи, имеющим на это право. Размер такой поддержки определяется в зависимости от количества лиц, претендующих на его получение.

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