Надбавка до пенсії в Дніпрі оформлюється після подання заяви та документів, які підтверджують відповідний статус.

Надбавка до пенсії в Дніпрі може бути призначена громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною, відповідно до чинного законодавства, повідомляє Politeka.

Йдеться про окремий вид доплати, що встановлюється понад основний розмір пенсійного забезпечення.

Право на таку виплату мають Герої України, ветерани війни з відповідними державними нагородами, видатні спортсмени, космонавти, лауреати державних премій, матері, які виховали п'ятьох і більше дітей, а також інші категорії, визначені законом.

Надбавка до пенсії в Дніпрі оформлюється після подання заяви та документів, які підтверджують відповідний статус. Якщо звернення надійшло не пізніше ніж через 12 місяців після виникнення права, доплату призначають із дати його набуття.

Розмір виплати залежить від категорії одержувача. Для більшості громадян вона становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Водночас для борців за незалежність України у ХХ столітті передбачено окремий механізм обчислення.

Документи можна подати особисто, через електронні сервіси або поштовим відправленням. Якщо пакета виявиться недостатньо, Пенсійний фонд повідомить заявника про перелік матеріалів, які потрібно надати додатково.

Після збільшення прожиткового мінімуму уповноважений орган автоматично проводить перерахунок таких доплат. Для борців за незалежність також передбачене щорічне підвищення з 1 березня відповідно до коефіцієнта, затвердженого Кабінетом Міністрів.

У разі смерті одержувача окремі непрацездатні члени його родини можуть отримати частину цієї виплати. Її розмір визначається законом залежно від кількості осіб, які мають відповідне право.

Джерело: ПФУ

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога до Дня Незалежності: хто з пенсіонерів має право на ці виплати у Дніпропетровській області.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: як проявляється проблема.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій з 1 липня в Дніпропетровській області: кому варто на нього чекати.