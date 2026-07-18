Жителів області закликають заздалегідь підготуватися до планових графіків відключення світла у Миколаївській області на 19 липня.

Українцям розповіли до яких графіків відключення світла потрібно бути готовими у Миколаївській області на 19 липня, в неділю, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 19 липня передбачають тривалі знеструмлення в окремих населених пунктах через проведення планових ремонтних робіт на електромережах.

Енергетики продовжують виконувати реконструкцію та поточний ремонт обладнання, спрямоване на підвищення надійності електропостачання. Саме тому жителів області закликають заздалегідь підготуватися до тимчасової відсутності електроенергії.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», 19 липня з 08:00 до 17:00 планові відключення заплановані у селі Ковалівка. Упродовж восьми годин без електропостачання залишаться окремі споживачі, які проживають за такими адресами:

вулиця Садова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

У цей же день ремонтні бригади працюватимуть і в селі Врадіївка. Тут тимчасове припинення електропостачання також триватиме з 08:00 до 17:00. Планові роботи охоплять низку домоволодінь. Зокрема, електрику вимикатимуть на наступних вулицях:

Вишнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Героїв Врадіївщини: 48, 50, 51/114, 52/1, 52/2, 54, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 65/1, 65/2, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 91, 93, 93/2, 124

І. Врадія: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 88

Кооперативна: 20.

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