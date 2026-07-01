Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області відображає загальну тенденцію зростання витрат у житлово-комунальному секторі.

У Вознесенську влітку 2026 року набрало чинності підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області, передає Politeka.

Рішення стосується централізованого водопостачання та водовідведення і вже затверджене виконавчим комітетом міської ради наприкінці травня.

Документ №373 передбачає оновлення розцінок для комунального підприємства «Водопостачання м. Вознесенська». Зміни почнуть діяти з першого червня та охоплять як населення, так і установи різних форм власності.

Для домогосподарств встановлено плату за подачу води на рівні 44,50 грн за кубометр. Економічно обґрунтований показник для споживачів та бюджетних структур складає 51,30 грн. Окремо для суб’єктів господарювання у цій сфері визначено 47,59 грн.

Послуга відведення стоків для мешканців коштуватиме 17,69 грн за кубометр. Повний розрахунковий рівень для організацій та інших користувачів становить 19,19 грн.

Причиною коригування названо подорожчання ключових складових роботи підприємства. Йдеться про електроенергію, паливні матеріали та інші витрати, необхідні для стабільного функціонування системи.

На тлі цього Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області відображає загальну тенденцію зростання витрат у житлово-комунальному секторі, що впливає на формування кінцевої вартості послуг для споживачів.

Різницю між економічно обґрунтованими показниками та фактичними платежами для населення планують компенсувати з бюджету територіальної громади. Це дозволить частково стримати фінансове навантаження на мешканців.

Повний текст рішення оприлюднено на офіційному ресурсі міської ради для відкритого доступу.

Джерело: vozn.otg

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