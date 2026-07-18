Жители области призывают заранее подготовиться к плановым графикам отключения света в Николаевской области на 19 июля.

Украинцам рассказали, к каким графикам отключения света нужно быть готовыми в Николаевской области на 19 июля, в воскресенье, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 19 июля предусматривают длительные обесточивания в отдельных населенных пунктах из-за плановых ремонтных работ на электросетях.

Энергетики продолжают выполнять реконструкцию и текущий ремонт оборудования, направленный на повышение надежности электроснабжения. Именно поэтому жители области призывают заранее подготовиться к временному отсутствию электроэнергии.

По информации АТ «Николаевоблэнерго», 19 июля с 08:00 до 17:00 плановые отключения запланированы в селе Коваливка. В течение восьми часов без электроснабжения останутся отдельные потребители, проживающие по следующим адресам:

улица Садова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

В этот же день ремонтные бригады будут работать и в селе Врадиивка. Здесь временное прекращение электроснабжения также продлится с 08:00 до 17:00. Плановые работы охватят ряд домовладений. В частности, электричество будет выключаться на следующих улицах:

Вышнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Героив Врадиивщыны: 48, 50, 51/114, 52/1, 52/2, 54, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 65/1, 65/2, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 91, 93, 93/2, 124

И. Врадия: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 88

Кооператывна: 20.

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