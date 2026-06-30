Подорожчання проїзду в Миколаївській області розглядається як результат перегляду економічних параметрів роботи перевізників.

Подорожчання проїзду в Миколаївській області готується у Вознесенську після підготовки нового проєкту тарифної політики для міських автобусних маршрутів, передає Politeka.

Документ наразі проходить погодження в міській раді на основі економічних розрахунків перевізників та висновків робочої групи. Фахівці аналізували фактичні витрати на організацію щоденного транспортного сполучення, включно з пальним, обслуговуванням і технічним станом рухомого складу.

Базова вартість поїздки після затвердження рішення може становити до 20 гривень. Нова ціна планується до застосування на всіх основних міських напрямках, які обслуговують як комунальні, так і приватні перевізники.

Зміни охоплюють мережу маршрутів ТДВ «Вознесенськавтотранс», приватного перевізника Піпії М.Н., а також ФОП Новак В.А. Йдеться про десятки напрямків, що з’єднують житлові масиви, центральні об’єкти та віддалені мікрорайони громади.

Окремі рейси включають сполучення з ринком, лікарнею, промисловими зонами та дачними масивами, що формує базову транспортну систему міста та забезпечує щоденну мобільність мешканців.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Миколаївській області розглядається як результат перегляду економічних параметрів роботи перевізників і адаптації тарифів до фактичної собівартості послуг.

Основними причинами коригування називають подорожчання пального, ремонтні витрати, обслуговування техніки та загальне зростання операційних витрат у сфері пасажирських перевезень.

У разі остаточного затвердження нові тарифи почнуть діяти з 1 липня 2026 року, що змінить вартість поїздок на всій маршрутній мережі громади та вплине на щоденні витрати пасажирів.

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