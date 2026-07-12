Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 13 по 19 липня запроваджуються в межах планового ремонту.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 13 по 19 липня вводять у зв'зку з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електромереж, пише Politeka.net.



Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 13 по 19 липня запроваджуються в межах планового технічного обслуговування енергетичної інфраструктури. Протягом кількох днів енергетики виконуватимуть комплекс робіт із модернізації мереж, перевірки технічного стану обладнання, заміни зношених елементів, ремонту кабельних і повітряних ліній, а також усунення потенційних несправностей, які можуть призвести до аварійних відключень.

За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», перший етап вимкнень 13 липня. У період з 09:00 до 17:00 електропостачання тимчасово буде відсутнє за низкою адрес, зокрема на вулицях:

Академіка Амосова (Кірова): 79, 83

Благовіщенська (Ілліча): 2

Вузівська: 5-11, 8, 8А, 8Б, 12

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 111-113А

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Історична: 30, 34, 34А, 36, 36А

Кибальчича: 1-51, 2-54

Леоніда Жаботинського: 49

Радісна: 3

Райдужна: 3, 3А, 5-9, 4-24

Скельна: 100, 80-98, 81-99, 103

Якова Новицького: 10

пр. Соборний: 145, 145В

Наступний етап технічного обслуговування заплановано на 14 липня. Упродовж дня, з 09:00 до 17:00, без електропостачання тимчасово залишаться окремі споживачі, які проживають на таких вулицях:

Центральний: 25, 25В

бул. Шевченка: 53-63

Академіка Амосова (Кірова): 48

Благовіщенська (Ілліча): 27-31, 31в, 31г, 4кв.1, 6-20

Григорія Несмашного: 11, 3-9

Запрудна (Прудова): 1-19, 2-18

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Івана Богуна: 12-16, 13-49

Івана Огієнка (Гастелло): 27, 38, 34

Олександрівська: 35

Перемоги: 93

Покровська (Свердлова): 10, 12-14, 14, 3-7, 9, 9б

Поштова: 21

Радісна: 2, 4а

Раєвського: 1

Святого Миколая (Артема): 1, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 27, 8, 53, 53а

Сумська: 10, 7-11, 9А

Троїцька (Чекістів): 10

пр. Соборний: 29

пров. Гурзуфський: 22а, 24, 26, 23, 25

Планові роботи продовжаться і 15 липня. У цей день графіки відключення світла діятимуть з 09:00 до 17:00. Під тимчасові обмеження потраплять окремі будинки за адресами:

Центральний: 23, 27, 9

Алюмінієва: 1, 2, 3, 9, 11

Запорізька: 7 (9 пов), 9, 9 (9 пов), 9 а (9 пов), 9б

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Незалежної України: 38Б, 38В, 40

Рекордна: 14

Шкільна: 1, 20, 24а, 26.

Також знеструмлення триватимуть 17 липня. Вони триватимуть в будинках, що розташовані на вулицях:

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Насосна: 35, 37

Скельна: 1, 1А, 2, 3, 6, 8, 8А, 8Б, 16, 41, 41А, 41Б, 41В, 42А, 42Б, 42В 43Б, 44, 44А, 44В, 46, 47, 47А, 48, 48В, 49Б, 49Г, 50В, 53, 53А, 53Б

пров. Суміжний: 1, 3, 5, 7, 9

шосе Північне: 24, 26, 28.

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