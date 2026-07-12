Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 13 по 19 липня вводять у зв'зку з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електромереж, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 13 по 19 липня запроваджуються в межах планового технічного обслуговування енергетичної інфраструктури. Протягом кількох днів енергетики виконуватимуть комплекс робіт із модернізації мереж, перевірки технічного стану обладнання, заміни зношених елементів, ремонту кабельних і повітряних ліній, а також усунення потенційних несправностей, які можуть призвести до аварійних відключень.
За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», перший етап вимкнень 13 липня. У період з 09:00 до 17:00 електропостачання тимчасово буде відсутнє за низкою адрес, зокрема на вулицях:
- Академіка Амосова (Кірова): 79, 83
- Благовіщенська (Ілліча): 2
- Вузівська: 5-11, 8, 8А, 8Б, 12
- Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 111-113А
- Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
- Історична: 30, 34, 34А, 36, 36А
- Кибальчича: 1-51, 2-54
- Леоніда Жаботинського: 49
- Радісна: 3
- Райдужна: 3, 3А, 5-9, 4-24
- Скельна: 100, 80-98, 81-99, 103
- Якова Новицького: 10
- пр. Соборний: 145, 145В
Наступний етап технічного обслуговування заплановано на 14 липня. Упродовж дня, з 09:00 до 17:00, без електропостачання тимчасово залишаться окремі споживачі, які проживають на таких вулицях:
- Центральний: 25, 25В
- бул. Шевченка: 53-63
- Академіка Амосова (Кірова): 48
- Благовіщенська (Ілліча): 27-31, 31в, 31г, 4кв.1, 6-20
- Григорія Несмашного: 11, 3-9
- Запрудна (Прудова): 1-19, 2-18
- Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
- Івана Богуна: 12-16, 13-49
- Івана Огієнка (Гастелло): 27, 38, 34
- Олександрівська: 35
- Перемоги: 93
- Покровська (Свердлова): 10, 12-14, 14, 3-7, 9, 9б
- Поштова: 21
- Радісна: 2, 4а
- Раєвського: 1
- Святого Миколая (Артема): 1, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 27, 8, 53, 53а
- Сумська: 10, 7-11, 9А
- Троїцька (Чекістів): 10
- пр. Соборний: 29
- пров. Гурзуфський: 22а, 24, 26, 23, 25
Планові роботи продовжаться і 15 липня. У цей день графіки відключення світла діятимуть з 09:00 до 17:00. Під тимчасові обмеження потраплять окремі будинки за адресами:
- Центральний: 23, 27, 9
- Алюмінієва: 1, 2, 3, 9, 11
- Запорізька: 7 (9 пов), 9, 9 (9 пов), 9 а (9 пов), 9б
- Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
- Незалежної України: 38Б, 38В, 40
- Рекордна: 14
- Шкільна: 1, 20, 24а, 26.
Також знеструмлення триватимуть 17 липня. Вони триватимуть в будинках, що розташовані на вулицях:
- Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
- Насосна: 35, 37
- Скельна: 1, 1А, 2, 3, 6, 8, 8А, 8Б, 16, 41, 41А, 41Б, 41В, 42А, 42Б, 42В 43Б, 44, 44А, 44В, 46, 47, 47А, 48, 48В, 49Б, 49Г, 50В, 53, 53А, 53Б
- пров. Суміжний: 1, 3, 5, 7, 9
- шосе Північне: 24, 26, 28.
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