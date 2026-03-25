Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі час від часу надають кілька гуманітарних центрів і благодійних організацій, які підтримують людей, що опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.
Йдеться насамперед про внутрішньо переміщених осіб, людей похилого віку, родини з дітьми, а також інших мешканців, які потребують допомоги.
Місцеві жителі можуть звертатися до гуманітарного штабу, який працює у різних районах міста. Там надають підтримку різним категоріям населення, серед яких діти, пенсіонери, жінки, ВПО, багатодітні родини, люди з інвалідністю та малозабезпечені сім’ї.
Пункти видачі безкоштовних продуктів та іншої підтримки працюють у кількох локаціях Запоріжжя. У Олександрівському районі звертатися можна до КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» ЗОР за адресою вул. Гоголя, буд.60.
Окрім гуманітарного штабу, у місті працюють і благодійні організації. Однією з них є благодійний фонд «Карітас». Тут надають гуманітарну та психологічну допомогу людям, які постраждали від війни, а також підтримують важкохворих і самотніх людей похилого віку.
Ще один напрям підтримки працює через фонд Help ЗП ЮА. Організація надає гуманітарну допомогу жителям міста.
Тут допомогу можуть отримати люди з інвалідністю, багатодітні родини, малозабезпечені сім’ї та жінки, які опинилися у складній життєвій ситуації.
Саме через такі ініціативи безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі періодично стають доступними для тих, хто найбільше потребує підтримки.
Останні новини України:
