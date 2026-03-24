Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області робить контроль витрат і планування платежів важливими для стабільного забезпечення водою домогосподарств.

З початку 2026 року відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення для громад, які обслуговує КП «Облводоканал».

Для побутових домогосподарств кубометр води тепер коштує 45,54 грн без ПДВ і 54,65 грн із податком. Вартість відведення стоків встановлена на рівні 44,74 грн без ПДВ та 53,69 грн із податком. Комерційні споживачі сплачуватимуть 24,44 грн за кубометр без ПДВ і 29,33 грн — із ПДВ.

Місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування «Облводоканалу», тому нові тарифи не стосуються його жителів. Для решти громад підвищення забезпечує стабільну роботу мереж, модернізацію обладнання та своєчасне обслуговування систем водопостачання й каналізації.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане зі зростанням витрат на електроенергію, ремонт труб та закупівлю матеріалів. Це дозволяє підтримувати необхідний тиск у системі, мінімізувати аварійні ситуації й гарантувати безпечну якість питної води.

Фахівці радять мешканцям перевіряти показники лічильників, контролювати нарахування та планувати сімейний бюджет. Своєчасна оплата рахунків допомагає уникнути боргів і гарантує безперебійну роботу системи.

Жителів закликають стежити за офіційними повідомленнями та оновленими розцінками, щоб правильно розраховувати витрати та уникати непередбачених складнощів.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області: де можна отримати 42 тисячі та хто у списку щасливчиків.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: хто скористається цією підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі: частина українців потішать непоганою надбавкою, кому пощастить