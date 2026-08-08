Перед тим, як скористатися безкоштовним житлом для ВПО в Харкові, рекомендується обговорити з господарями всі деталі.

Люди, які були змушені покинути свої домівки через війну, і надалі можуть знайти безкоштовне житло для ВПО в Харкові завдяки приватним ініціативам, повідомляє Politeka.net.

Власники будинків і квартир продовжують безоплатно приймати переселенців, надаючи їм тимчасовий прихисток

Серед актуальних пропозицій є варіанти як у самому Харкові, так і в населених пунктах Харківського району.

Зокрема, у селищі Бабаї пропонують окремий будинок, розрахований на проживання трьох осіб. У помешканні є дві кімнати, кухня, підведені газ і вода. Оселя потребує лише невеликого косметичного ремонту. Санвузол розташований на подвір'ї, а ванна кімната відсутня.

На території домоволодіння облаштовано господарські будівлі, погріб і присадибну ділянку. Додатковою перевагою є близькість до лісу та озера, а також швидке транспортне сполучення з Харковом.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові також доступне у квартирах, власники яких готові безоплатно приймати переселенців. Одна з таких пропозицій передбачає проживання матері з дитиною у трикімнатній квартирі, оснащеній необхідними меблями та побутовою технікою. Крім того, господарі не заперечують проти поселення разом із домашніми улюбленцями.

Ще один варіант — окрема кімната у двокімнатному помешканні. Власниця житла просить майбутню мешканку лише допомагати з нескладними домашніми справами, без обов'язку здійснювати постійний догляд.

Перед переїздом рекомендують обговорити з господарями всі деталі: тривалість проживання, побутові умови, можливі додаткові вимоги та інші важливі нюанси. Оскільки перелік доступних пропозицій регулярно змінюється, звертатися щодо поселення радять якомога раніше.

Джерело: Допомагай

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