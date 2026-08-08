Перед тем, как воспользоваться бесплатным жильем для ВПЛ в Харькове, рекомендуется обсудить с хозяевами все детали.

Люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, и в дальнейшем могут найти бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове благодаря частным инициативам, сообщает Politeka.net.

Владельцы домов и квартир продолжают безвозмездно принимать переселенцев, предоставляя им временное убежище.

Среди актуальных предложений есть варианты как в Харькове, так и в населенных пунктах Харьковского района.

В частности, в поселке Бабаи предлагают отдельный дом, рассчитанный на проживание трех человек. В доме есть две комнаты, кухня, подведенный газ и вода. В доме нуждается лишь небольшой косметический ремонт. Санузел расположен во дворе, а ванная отсутствует.

На территории домовладения обустроены хозяйственные постройки, погреб и приусадебный участок. Дополнительным преимуществом является близость к лесу и озеру, а также быстрое транспортное сообщение с Харьковом.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове также доступно в квартирах, владельцы которых готовы бесплатно принимать переселенцев. Одно из таких предложений предполагает проживание матери с ребенком в трехкомнатной квартире, оснащенной необходимой мебелью и бытовой техникой. Кроме того, хозяева не возражают против поселения вместе с домашними питомцами.

Еще один вариант – отдельная комната в двухкомнатном доме. Владелец жилья просит будущую жилицу только помогать с несложными домашними делами, без обязанности осуществлять постоянный уход.

Перед переездом рекомендуют обсудить с хозяевами все детали: продолжительность проживания, бытовые условия, дополнительные требования и другие важные нюансы. Поскольку перечень доступных предложений регулярно меняется, обращаться по поселению советуют как можно раньше.

Источник: Допомогай

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