Нова Skoda Fabia буде доступна тільки в п'ятидверному хетчбеку, оскільки плани на версію універсал були скасовані.

У березні 2021 року генеральний директор Skoda Томас Шефер повідомив Auto Express, що бренд представить нову Fabia Combi в 2023 році, яка буде проводитися в Чеській Республіці на заводі Skoda, передає "autoexpress".

Тепер заява бренду підтверджує, що, хоча універсальна версія Fabia третього покоління все ще є на складі, А замовлення все ще приймаються на конфігураторі Skoda - наступника не буде. Виробництво припиняється нібито через суворі правила щодо CO2.

Також впливає і той факт, що до 2030 року планується три нових електромобіля в якості основних факторів скасування.

Нещодавнє рішення Європейської комісії скоротити викиди парникових газів в ЄС на 55 % до 2030 року прискорює перехід від двигуна внутрішнього згоряння до електронного автомобіля.

Нагадаємо, новий Kia Sportage здивує українців новим дизайном: як виглядатиме популярний автомобіль.

Раніше Politeka повідомляла, що Volkswagen Passat 2022 кардинально змінився: як виглядатиме оновлений седан.

Також Politeka писала, що названі найдешевші позашляховики 2021 року: є повний привід.