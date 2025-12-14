Політичний аналітик Олександр Новохатський пояснив, що Україна – це не просто перехрестя світів, вона контролює ключові торгівельно-транспортні коридори континенту, а росія хоче нас цього позбавити, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«Яка геополітична функція України? Багато років вважалося, що Україна – перехрестя світів, транзитна територія. Хтось розказував, що це буферна зона, хтось розказував, що це фронтир, якийсь рятівний пояс Заходу від східних варварів. Насправді ми всі забуваємо одну річ: Україна – це унікальний самодостатній феномен цивілізаційно-культурного масштабу. Відповідно, наша роль трішечки інша у цьому світі. Ми маємо виконувати роль цивілізаційно-культурного лідера у Балто-Чорноморському макрокластері, тобто від балтійських країн, від узбережжя Балтики до Чорного моря», – пояснює Олександр Новохатський.

До того ж, зауважує він, Балто-Чорноморський кластер – це той самий шлях із варягів у греки, функціонування цього торгівельно-транспортного коридору колись забезпечувала Київська Русь. Окрім того, додає експерт, територія сучасної України здавна виконувала функцію сполучення китайського світу з європейською культурою через шовковий шлях.

Якщо спиратися саме на цю модель геополітичного бачення ролі України, констатує гість програми, тоді не виникає питань, яку роль має виконувати Україна, яка в неї має бути армія, які функції вона виконує.

«Тут єдине питання в тому, що в оцих всіх розкладах, про які я говорю, немає росії. І вся ця війна, яку ми маємо, – це наслідок того, що росія хоче отримати контроль над тими територіями, які вкладаються в це макрогеополітичне бачення. Вони хочуть підмінити нас на контролі цих торгівельних коридорів. Або ми цим займаємося, або цим займається росія», – підсумовує Олександр Новохатський.

