"Міні-Запорожець"може побити світовий рекорд-мандрівник хоче провести за кермом 21 день.
"BBC News" у Instagram повідомляє, що власник "міні-Запорожця" Алекс Орчин запланував подорож на міні-автомобілі по Великобританії тривалістю в 21 день.
Чоловік планує подолати 1400 км на найменшому автомобілі в світі-Peel P50. Алекс зважився на це заради благодійності - в його планах зібрати гроші для BBC Children in Need.
Відомо, що авто має довжину всього 137 см, ширина 104 см і висоту 120 см.
Онук Пугачової приїхав у гості, Галкін зняв реакцію Гаррі і Лізи: яскраві кадри
"Чекав у дворі": з українським бізнесменом розправилися на очах у дівчини, подробиці і фото
Мокрий сніг і мороз: де в Україні зима розпочнеться вже 18 листопада
Онуфрійчук з "Танців з зірками" залишила Україну та влаштувала собі розкішний вечір з коханим: «Нерельно…»
Обірвалося життя зірки шоу "Танці з зірками", друзі приголомшені: "Як же так, ще зовсім молода..."
Peel P50 вперше були виготовлені на острові Мен в 1960-х роках і мають максимальну швидкість 35 миль на годину.
Подорож займе орієнтовно два-три тижні.
"Подорожувати-це добре,але ноги куди він подіне?! У цій коробочці не повернутися!", "Сумніваюся, я Не поміститься", "у мене болить шия від одного погляду на неї", " він високий і як він там помістився?!", "Мені дуже сподобалася така машина! Я зроблю собі ще менше і поб'ю його рекорд", " він занадто високий для такого маленького простору! Хоча для благої справи...", Книга рекордів Гінесса, яка мила ця машина", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, новий Kia Sportage здивує українців новим дизайном: як виглядатиме популярний автомобіль.
Раніше Politeka повідомляла, що Volkswagen Passat 2022 кардинально змінився: як виглядатиме оновлений седан.
Також Politeka писала, що названі найдешевші позашляховики 2021 року: є повний привід.