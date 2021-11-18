"Міні-Запорожець"може побити світовий рекорд-мандрівник хоче провести за кермом 21 день.

"BBC News" у Instagram повідомляє, що власник "міні-Запорожця" Алекс Орчин запланував подорож на міні-автомобілі по Великобританії тривалістю в 21 день.

Чоловік планує подолати 1400 км на найменшому автомобілі в світі-Peel P50. Алекс зважився на це заради благодійності - в його планах зібрати гроші для BBC Children in Need.

Відомо, що авто має довжину всього 137 см, ширина 104 см і висоту 120 см.

Peel P50 вперше були виготовлені на острові Мен в 1960-х роках і мають максимальну швидкість 35 миль на годину.

Подорож займе орієнтовно два-три тижні.

"Подорожувати-це добре,але ноги куди він подіне?! У цій коробочці не повернутися!", "Сумніваюся, я Не поміститься", "у мене болить шия від одного погляду на неї", " він високий і як він там помістився?!", "Мені дуже сподобалася така машина! Я зроблю собі ще менше і поб'ю його рекорд", " він занадто високий для такого маленького простору! Хоча для благої справи...", Книга рекордів Гінесса, яка мила ця машина", - пишуть користувачі Мережі.

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