Mazda CX-50 2023 року виглядає більш привабливою, ніж CX-5 - зовнішній вигляд новинки став явно агресивніше.

Ексклюзивна модель Mazda CX-50 2023 стане першою Mazda, побудованою на новому заводі Mazda-Toyota в Хантсвіллі, передає "motortrend.com".

Розроблена для комфорту Mazda CX - 50 буде оснащена унікальним приводом з режимом бездоріжжя, який динамічно змінюється замість того, щоб пропонувати кілька конкретних "підрежимів".

Mazda CX-50 буде має більш високий дорожній просвіт і більш широку стійку, ніж CX-5. Крім того, дах буде посилена, а підвіска стане більш міцною, що дозволить краще справлятися з відкритою місцевістю.

Зовні Mazda CX-50 2023 виглядає більш привабливою, ніж CX-5, з більш чіткими лініями, пластиковою обшивкою і "плечима", які підкреслюють його широку позицію.

"На мій погляд, cx 5 не виглядав звичайним, особливо в порівнянні з Hyundai або чимось в цьому роді. Насправді, я думаю, що дизайн Mazda (також cx5) - один з кращих і більш цікавий, майже як Alfa Romeo або щось в цьому роді"," Я б вважав за краще просто отримати оновлений червоно-чорний cx-5 з 2.5 t ... Я виїжджаю на бездоріжжі тільки тоді, коли це необхідно, як і більшість людей. Я думаю, що cx-5 краще поєднує в собі класичність і практичність для реального використання позашляховика", "Я думаю, що у Mazda сьогодні кращий дизайн серед японських виробників"," Мені здається, що інтер'єр має приємний заспокійливий ефект, він виглядає таким елегантним. Ще мені подобається приладова панель", - пишуть українці в мережі.

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