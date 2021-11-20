ЗАЗ-968А змінився до невпізнання - автолюбителі жартома припускають, що Porsche могли "запозичити" зовнішній вигляд у Запорожця.
Так, в Instagram-пабліку "zazmyzaz" з'явилася фотографія ЗАЗ-968А з ходовою і двигуном 2.0 від BMW 520 E-34.
Тюнінг був проведений в ательє "Зроблений в гаражі". Бірюзовий ЗАЗ-968А "Запорожець" з масивним кузовом вражає з першого погляду.
"Не їде а летить відразу з таким фаршем і вагою це гармата", "Порше з нашого заз скопіювали", "це щось", - захоплюються тюнінгом авто користувачі Мережі.
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Зазначимо, що автомобіль ЗАЗ-968А – це глибока модернізація першого «вухатого» Запорожця ЗАЗ-966.
Зовні його легко відрізнити по іншому оформленню передка, іншим поворотникам і габаритним вогням. Однак збереглися головні характерні риси-"вуха " - повітрозабірники і стильні круглі ліхтарі.
Нагадаємо, британський " Запорожець "за крок від світового рекорду, фото малюка:"за кермом 21 день".
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