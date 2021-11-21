Kia Sorento 2022 року буде доступний у двох комплектаціях: SX і SXP, позашляховик середнього розміру оснащений сидіннями, обробленими штучною шкірою.
Kia Sorento 2022 року оснащений 1,6-літровим турбомотором з чотирма двигунами в поєднанні з електродвигуном, який живиться електрикою від акумулятора ємністю 13,8 кВт*год. Два джерела живлення генерують в цілому 261 к. с, передає "motortrend.com".
Шестиступінчаста автоматична коробка передач Kia Sorento 2022 і повний привід є стандартними.
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Стандартне обладнання включає 10,3-дюймовий сенсорний екран, бездротову зарядну панель, безконтактну клавішу і звукову систему Bose.
Комплектація SXP додає 2,3-дюймову цифрову приладову панель, камеру об'ємного огляду на 360 градусів і монітор "сліпого" огляду, який активується при подачі сигналу вліво або вправо.
У набір передових систем допомоги водієві позашляховика був доданий помічник Kia з водіння на шосе. Система допомоги доповнює раніше доступні функції, такі як запобігання зіткненням в "сліпій" зоні, попередження про зіткнення спереду, допомога при проходженні по смузі і інтелектуальна допомога при обмеженні швидкості.
Kia Sorento PHEV 2022 року надійде в дилерські центри в кінці цього року. Вартість авто на даний момент невідома.
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