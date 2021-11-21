Kia Sorento 2022 року буде доступний у двох комплектаціях: SX і SXP, позашляховик середнього розміру оснащений сидіннями, обробленими штучною шкірою.

Kia Sorento 2022 року оснащений 1,6-літровим турбомотором з чотирма двигунами в поєднанні з електродвигуном, який живиться електрикою від акумулятора ємністю 13,8 кВт*год. Два джерела живлення генерують в цілому 261 к. с, передає "motortrend.com".

Шестиступінчаста автоматична коробка передач Kia Sorento 2022 і повний привід є стандартними.

Стандартне обладнання включає 10,3-дюймовий сенсорний екран, бездротову зарядну панель, безконтактну клавішу і звукову систему Bose.

Комплектація SXP додає 2,3-дюймову цифрову приладову панель, камеру об'ємного огляду на 360 градусів і монітор "сліпого" огляду, який активується при подачі сигналу вліво або вправо.

У набір передових систем допомоги водієві позашляховика був доданий помічник Kia з водіння на шосе. Система допомоги доповнює раніше доступні функції, такі як запобігання зіткненням в "сліпій" зоні, попередження про зіткнення спереду, допомога при проходженні по смузі і інтелектуальна допомога при обмеженні швидкості.

Kia Sorento PHEV 2022 року надійде в дилерські центри в кінці цього року. Вартість авто на даний момент невідома.

Нагадаємо, новий Kia Sportage здивує українців новим дизайном: як виглядатиме популярний автомобіль.

Раніше Politeka повідомляла, що Volkswagen Passat 2022 кардинально змінився: як виглядатиме оновлений седан.

Також Politeka писала, що названі найдешевші позашляховики 2021 року: є повний привід.