Ford Focus ST 2022 року матиме потужний бензиновий силовий агрегат EcoBoost, доступні в кузовах хетчбек і універсал і розроблені Ford Performance.
Новий Ford Focus ST відрізняється сміливим дизайном екстер'єру, який ще більше підкреслює його характер, передає "motorsactu.com".
Деталі включають верхні і нижні передні решітки, великі бічні вентиляційні отвори, бічні "спідниці" і аеродинамічно оптимізовані спойлери на нижній панелі і задній даху.
Новий дизайн 18-дюймового легкосплавного колеса є стандартним, з додатковими 19-дюймовими колесами також доступні.
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Всередині Focus ST оснащений абсолютно новими сидіннями Performance, розробленими компанією Ford.
Інженери по продуктивності забезпечують високий рівень підтримки і комфорту. Регулювання сидіння з електроприводом, включаючи регульовану поперекову опору, допомагає водіям досягти ідеального положення за кермом, в той час як стандартний обігрів сидінь сприяє високому рівню комфорту.
Новий Ford Focus ST оснащений 2,3-літровим бензиновим двигуном EcoBoost, потужністю 280 к.с. і крутним моментом 420 Нм, підтримуваним турбонагнітачем з двома спіралями і технологією anti-lag.
Шестиступінчаста механічна коробка передач є стандартною з технологією узгодження оборотів, якщо вона вказана в додатковому пакеті X для більш плавного і послідовного перемикання передач вниз. Також доступний семиступінчастий автомат з підрульовими перемикачами.
Інші високопродуктивні технології включають електронний диференціал з обмеженим прослизанням, який підвищує ефективність проходження поворотів і зчеплення з дорогою при прискоренні.
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