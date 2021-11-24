Hyundai Tucson 2022 року має сміливий новий дизайн, який, схоже, покликаний "струсити" ринок компактних позашляховиків.

Hyundai Tucson 2022 року початкового рівня оснащений більш традиційним 2,5-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном, загальним з седаном сімейства Sonata, але будуть запропоновані гібрид і гібрид, що підключається, обидва з використанням 1,6-літрового чотирициліндрового двигуна з турбонаддувом, доповненого електродвигуном, передає "caranddriver.com".

Всі моделі нової лінійки Hyundai Tucson 2022 року досить добре оснащені, і Tucson є одним з найстильніших варіантів у своєму сегменті. Він йде обличчям до обличчя з кількома сильними конкурентами, такими як Honda CR-V, Mazda CX-5, Toyota RAV4 і Volkswagen Tiguan.

Hyundai Tucson 2022 року буде оснащений 2,5-літровий чотирициліндровий двигун буде стандартним і буде поставлятися з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач і переднім або повним приводом. 1,6-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом буде "живити" гібридні моделі і гібрид, що підключається.

Більш потужні гібридні та гібридні моделі відчувають себе швидше, але не очікуйте прискорення Toyota RAV4 Prime від будь-якої з них. Хоча Hyundai Tucson 2022 року не є спортивним автомобілем, його керованість впевнена, Рульове управління досить чітке, а їзда приємна.

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