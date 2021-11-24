Новий Hyundai Santa Fe як і раніше вміщує п'ять пасажирів, але в ньому більше місця, ніж в Tucson, і він більш доступний і маневрений.

Новий Hyundai Santa Fe також пропонує кілька різних варіантів двигунів, включаючи гібридний, а в 2022 році-новий гібридний модуль, передає "caranddriver.com"

Гібрид нового Hyundai Santa Fe 2022 року має більший акумулятор, ніж звичайний. Після цього він перемикається на звичайну гібридну роботу з бензином і електрикою.

Новий Hyundai Santa Fe - це позашляховик на п'ять пасажирів, доступний в п'яти основних комплектаціях: SE, SEL, XRT, Limited і California.

Привід на передні колеса є стандартним, а повний привід є додатковим на всіх комплектаціях Hyundai Santa Fe.

Вартість новинки за попереднім замовленням починається від $27,200 і до $42,660.

Ось що Ви отримуєте на звичайному Hyundai Santa Fe:

2,5-літровий чотирициліндровий двигун (191 кінських сил)

Восьмиступінчаста автоматична коробка передач

18-дюймові легкосплавні диски

18-дюймові легкосплавні диски Світлодіодні фари

Стійка до плям тканинна оббивка

60/40-роздільне складне заднє сидіння

з 8-дюймовим інформаційно-розважальним сенсорним екраном

60/40-роздільне складне заднє сидіння з 8-дюймовим інформаційно-розважальним сенсорним екраном Інтеграція смартфонів Android Auto і Apple CarPlay (з бездротовим підключенням)

Чотири порти USB (два передніх і два задніх)

Кожен Santa Fe поставляється в стандартній комплектації з великою кількістю передових допоміжних засобів для водія:

поставляється в стандартній комплектації з великою кількістю передових допоміжних засобів для водія: Запобігання прямого зіткнення (попереджає Вас про майбутнє зіткнення і застосовує гальма в певних сценаріях)

Допомога в утриманні смуги руху (повертає Santa Fe на свою смугу, якщо він починає дрейфувати над маркером смуги руху)

Попередження про увагу водія (видає попередження, якщо датчики визначають, що ви втомлюєтеся)

Адаптивний круїз-контроль (регулює швидкість для підтримки постійної відстані між Santa Fe і автомобілем попереду).

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