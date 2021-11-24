Новий Hyundai Santa Fe як і раніше вміщує п'ять пасажирів, але в ньому більше місця, ніж в Tucson, і він більш доступний і маневрений.
Новий Hyundai Santa Fe також пропонує кілька різних варіантів двигунів, включаючи гібридний, а в 2022 році-новий гібридний модуль, передає "caranddriver.com"
Гібрид нового Hyundai Santa Fe 2022 року має більший акумулятор, ніж звичайний. Після цього він перемикається на звичайну гібридну роботу з бензином і електрикою.
Новий Hyundai Santa Fe - це позашляховик на п'ять пасажирів, доступний в п'яти основних комплектаціях: SE, SEL, XRT, Limited і California.
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Привід на передні колеса є стандартним, а повний привід є додатковим на всіх комплектаціях Hyundai Santa Fe.
Вартість новинки за попереднім замовленням починається від $27,200 і до $42,660.
Ось що Ви отримуєте на звичайному Hyundai Santa Fe:
- 2,5-літровий чотирициліндровий двигун (191 кінських сил)
- Восьмиступінчаста автоматична коробка передач
18-дюймові легкосплавні диски
- Світлодіодні фари
- Стійка до плям тканинна оббивка
60/40-роздільне складне заднє сидіння
з 8-дюймовим інформаційно-розважальним сенсорним екраном
- Інтеграція смартфонів Android Auto і Apple CarPlay (з бездротовим підключенням)
- Чотири порти USB (два передніх і два задніх)
- Кожен Santa Fe поставляється в стандартній комплектації з великою кількістю передових допоміжних засобів для водія:
- Запобігання прямого зіткнення (попереджає Вас про майбутнє зіткнення і застосовує гальма в певних сценаріях)
- Допомога в утриманні смуги руху (повертає Santa Fe на свою смугу, якщо він починає дрейфувати над маркером смуги руху)
- Попередження про увагу водія (видає попередження, якщо датчики визначають, що ви втомлюєтеся)
- Адаптивний круїз-контроль (регулює швидкість для підтримки постійної відстані між Santa Fe і автомобілем попереду).
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