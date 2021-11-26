Kia Soul 2022 року - це компактний п'ятимісний хетчбек квадратної форми з просторим салоном і вантажним відсіком.

Про це повідомляє "caranddriver".

Потужність Kia Soul 2022 року забезпечується стандартним 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 147 кінських сил, який працює з безступінчатою автоматичною коробкою передач.

Також у Kia Soul 2022 року буде версія з додатковим 1,6-літровим двигуном потужністю 201 к. с. з турбонаддувом, який працює в парі з семиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

Серед конкурентів Kia Soul 2022 року - Hyundai Venue, Nissan Kicks і Toyota C-HR.

Базова комплектація LX оснащена збільшеною 8-дюймовою мультимедійною системою з сенсорним екраном, а комплектації S, X-Line і GT-Line доповнені 10,25-дюймовим сенсорним екраном з навігацією, двозонним автоматичним кондиціонуванням повітря, кнопковим запуском, зарядним пристроєм для бездротових пристроїв і двома USB-портами.

Автоблогер Вадим Михайлов у своєму блозі на youtube порівняв передню частину кузова Kia Soul 2022 року з Range Rover.

"В цілому передня частина мені дуже подобається на даному автомобілі, міні Range Rover, але мені не подобається задня частина. Мені здається, що дизайнер почав малювати цей автомобіль саме з передньої частини, потім перейшов на бік і у нього пропало натхнення. Він залишив всі свої малюнки, начерки на столі - прийшла його дитина і просто взяла і як хотіла домалювала задню частину", - говорить Михайлов.

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