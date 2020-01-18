307 депутатов Рады объединились для защиты вечных семейных ценностей.

Ничто так не показывает отсталость Украины, как появление в каждой Верховной Раде группы депутатов, которые намереваются спасать вечные семейные ценности.

Самое смешное, что в такой стране, где слуги народа так ревностно пекутся о правильной морали и ценностях, так много коррупции, изнасилований, убийств. Что-то не в то в семьях происходит, когда радетелей морали прибавляется, а го*на в стране не убавляется.

А может давайте поговорим сначала, что такое правильные семейные ценности в XXI веке? Потому что нет никаких вечных семейных ценностей. Во времена Перикла в Афинах женщина выступала чем-то вроде придатка мужчины и не имела гражданских прав. Да их там вообще имели те права процентов 15-20%. А в некоторых странах и сегодня за супружескую измену могут абсолютно законно убить.

Так что надо осторожнее с "вечными ценностями". Тем более, что у нас ими традиционно прикрывают распил и грабеж.

Юрий Романенко, политолог, эксперт Украинского института будущего