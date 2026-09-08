Графіки відключення світла в Дніпропетровській області 9 та 10 вересня опублікували енергетики — через планові роботи світла не буде на десятках вулиць у кількох громадах регіону.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 9 та 10 вересня енергетики опублікували заздалегідь, аби споживачі встигли підготуватися. У ці два дні в кількох містах і районах регіону триватимуть планові роботи на електромережах. Про це повідомляє ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у своєму телеграм-каналі.

Дніпро: які вулиці знеструмлять 9 вересня

У Дніпрі 9 вересня з 08:00 до 18:00 без світла лишаться споживачі на десятках вулиць. Серед них — Зоологічна, Зустрічна, Каховська, Квітнева, Марганцевська, Мирна, Серпнева, Сурська, Чаплина Балка, Чорноморська та Шпакова, а також провулки Блакитний і Фіалковий.

10 вересня в тому самому проміжку (08:00–18:00) роботи продовжаться на вулицях Інженерній, Квартальній, Мирослава Скорика, Веселки, Дивізіонній, Дорозі, Солом'янській, Татарській, Яхонтовій та в провулках Бурштиновому й Фіалковому.

Самарівський район та інші громади

9 вересня з 08:00 до 18:00 знеструмлення заплановані й у Самарівському районі. У селі Черкаське без світла лишаться вулиці Лісна, Медична, Миру та Польова.

У Жовтих Водах того ж дня з 07:30 до 18:00 відключать частину вулиць — В. Белінського, Героїв УПА, Гоголя, Івана Виговського та провулок Мар'янівський. У Вільногірську роботи з 08:00 до 17:30 пройдуть на провулку Соборному, а в селі Посуньки — на вулицях Степовій і Центральній.

У Криворізькому районі 9 вересня відключення торкнуться села Широка Дача (вулиця Вишнева) та села Широке (мікрорайон Східний) — з 07:30 до 18:00, а також села Надеждівка з 08:00 до 18:00, де знеструмлять вулиці Відважну й Озерну.

Що радять споживачам

Енергетики закликають заздалегідь зарядити телефони та павербанки й із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Точний графік за конкретною адресою можна уточнити на офіційному телеграм-каналі ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

Раніше Politeka повідомляла, перевірте свою адресу: енергетики попередили про відключення світла в Дніпропетровській області 2 та 3 вересня.