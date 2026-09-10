Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області став реальним ризиком після нічної атаки на Дніпро: російські війська вдарили по харчовому підприємству, через що загинули двоє людей, є поранені та виникла пожежа.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області загострився після нічної атаки РФ. Уночі 10 вересня російські війська двічі вдарили по харчовому підприємству в Дніпрі — загинули двоє людей, є поранені, а на місці виникла пожежа.

У Дніпропетровській ОВА розповіли, що ворог завдав повторного удару саме по підприємству харчової галузі. Через обстріл пошкоджено виробничі й складські приміщення.

Це вже не перший удар по продовольчій логістиці. Російські удари по складах і логістичних центрах спричинили перебої з постачанням продуктів у Києві та інших містах. Через пошкодження інфраструктури ціни на окремі товари можуть зрости від кількох відсотків до 15%.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький розповів, що внаслідок останніх атак знищені або суттєво пошкоджені логістичні центри всіх провідних мереж супермаркетів — Novus, АТБ, «Сільпо» та «Фора». За його оцінкою, продукти можуть подорожчати приблизно на 2,5%, але бізнес допускає зростання цін до 15%.

Попри ризики, масового скуповування товарів, як на початку повномасштабної війни у 2022 році, зараз немає. Люди купують продукти у звичних обсягах, хоча в окремих магазинах уже бракує деяких позицій.

Що робити, якщо в магазині бракує продуктів

Не варто скуповувати товари про запас — це лише тимчасово посилює дефіцит на полицях. Якщо у вашому магазині немає звичного товару, перевірте його наявність в інших точках мережі або замовте онлайн із доставкою. Торговельні мережі перебудовують логістику, тож постачання поступово відновлюється.

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