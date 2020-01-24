Все расхищено, предано, продано.

А.Ахматова

Нетерпимость президента В.Зеленского и его Зеленой команды к правде, политической свободе, чести идет не от внешнего управления, а прежде всего от их совести, чести, воспитания, образования. Это они хотят лишить народ свободы человека, свободы слова. Все обещания В.Зеленского, весь этот пиар, шум, маскарад и чад, как писал поет: «Истлевают быстрой чередой, как листья осенью гнилой».

При этой власти, если они в разумковском турборежиме продолжат свой победоносный путь, политическое и экономическое положение в стране будет критическим, все сложнее и опаснее, отчаянье людей может прорваться наружу от этих Сольских, Гетьманцевых, Арахамий, Миловановых, Бородянских, Потураевых , многочисленных советников и других управленцев, которые получают огромные зарплаты, премии. За что ? За скорейший развал страны?

Фракция в парламенте «Слуг народа», правительство превратились в сборище ограниченных людей с узким кругозором в плену у всяческих условностей, всеобщим падением нравов. Зато теперь на самых видных местах в стране сидят ловкие дельцы и совершенно открыто в чудовищных размерах грабят казну страны. Самой прибыльной аферой является торговля нефтью, газом, топливом, а самыми исправными тисками являются силовые структуры. Эта система отличается гениальной простотой . Право расценивается по принципу его торговой рентабельности. У кого есть деньги, тот может добиться, чтобы за ним утвердили любое право. У кого денег нет, тому не поможет самое непреложное доказательство его прав. Принципом этого может служить возбуждение уголовных дел против патриотов, волонтеров, воинов АТО.

Многие считают, что вся сила обвинения именно в ее нелепости. Где же тут правосудие?

Президент В.Зеленский понимает, что должен искать свой путь управления государством, должен перерезать веревку, которая тянет его вниз к «таежному союзу», стряхнуть со своих «Слуг» или «Ордена» грязь, пыль, с ядовито прикрытой зеленью, маскарадные пророссийские лохмотья , а самому, как говорил Еврипид: «вовремя проявить силу и вовремя – справедливость » - вот в чем достоинство власти.

Достаточно казаться президентом, пора быть им. А пока приходится признать, что на гигантских подмостках государственной власти «Слуг народа» и президента В.Зеленского гораздо больше грима и фальши, чем мог бы предположить самый безнадежный скептик.

Но больше нет ни слез,

Ни оправданий.

А Ахматова

Украинский Журналист Павел Ильюша