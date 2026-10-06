Грошова допомога у Дніпропетровській області доступна в межах третього етапу грантової програми для чинного мікро-, малого та середнього бізнесу.

Грошова допомога у Дніпропетровській області передбачена проєктом Remarket, який реалізує Карітас України.

Підприємці можуть претендувати на мікрогрант до 237 тисяч гривень до оподаткування. Фінансування дозволяють використати для купівлі виробничого обладнання, оновлення наявної техніки та інших потреб, визначених правилами програми.

Водночас гроші не можна спрямовувати на звичайні щоденні витрати компанії.

Хто може подати заявку

Участь доступна бізнесам, які працюють понад шість місяців у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській або Хмельницькій областях.

Пріоритет мають компанії з напрямів бджільництва, швейної справи, пекарства та суміжних галузей. Важливо мати клієнтів, реальні продажі й зрозумілий план подальшого розвитку.

Заявник також повинен пояснити, навіщо потрібні інвестиції. У заявці варто описати проблему або можливість, заплановані зміни та очікуваний результат. Серед можливих показників — збільшення виробництва, продажів чи продуктивності, вихід на нові ринки або створення робочих місць.





Грошова допомога у Дніпропетровській області надаватиметься на конкурсній основі. Перевагу можуть отримати підприємства, які розширюють комерційні зв’язки, а також бізнеси жінок, молоді, ветеранів, людей старшого віку, людей з інвалідністю та представників етнічних меншин.

Коли подавати документи

Анкети для окремих регіонів доступні в документі «Запрошення до подання заявок». Додаткові пояснення містить файл «Поширені запитання щодо мікрогрантової підтримки».

Кінцевий термін — неділя, 11 жовтня, включно. Подана анкета не означає автоматичного отримання фінансування: організатори проведуть конкурсний відбір.

Проєкт Remarket розрахований на три роки. Його мета — підтримати стійкість підприємств та економічне відновлення України. Ініціативу реалізують Карітас України разом із Caritas Schweiz, Caritas-Spes Ukraine та SPARK за фінансової підтримки SDC і If! Foundation та інших партнерів.