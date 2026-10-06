Подорожчання продуктів у Харкові триває: моніторинг Мінфіну зафіксував, що середня ціна цукру за місяць зросла майже на шість гривень, а соняшникова олія в окремих мережах знову подорожчала.

Подорожчання продуктів у Харкові не зупиняється: за даними моніторингу цін сервісу Мінфін, бакалія та соняшникова олія продовжують дорожчати в торгових мережах, які працюють і в місті. Найпомітніше за місяць змінилися цінники на цукор, тоді як у деяких позиціях олії коливання виявилися різноспрямованими.

Цукор подорожчав майже на шість гривень

Середня ціна кристалічного цукру у фасуванні 1 кг на кінець вересня сягнула 36,13 гривні. Для порівняння, у серпні цей самий показник становив 30,22 гривні — тобто за місяць цукор додав до ціни близько 19%. Це один із найшвидших темпів подорожчання в бакалійній групі товарів.

По магазинах розкид цін суттєвий. Найдешевше цукор продавали у Metro (34,90 гривні за кілограм) та Novus (34,99 гривні), а найдорожче — у Megamarket, де кілограм обходився у 38,50 гривні. Різниця між найнижчим і найвищим цінником сягає 3,60 гривні на кожному кілограмі.

Соняшникова олія: скільки коштує пляшка

Рафінована олія «Олейна» обсягом 850 мл у середньому коштувала 104,66 гривні. У мережі Auchan пляшка продавалася по 101,50 гривні, у Novus — по 99,99 гривні, а у Megamarket — по 112,50 гривні. У серпні «Олейна» в середньому коштувала 100,68 гривні, отже за місяць пляшка здорожчала приблизно на 4 гривні.

Водночас олія «Щедрий Дар» (850 мл) зараз продається в середньому по 96,30 гривні: у Novus — 96,99 гривні, в Auchan — 92,90 гривні, у Metro — 99,00 гривні. Цікаво, що у серпні її середня ціна була трохи вищою — 100,07 гривні, тож у цій позиції подорожчання за місяць практично не відбулося.

Що це означає для гаманця харків'ян

Подорожчання продуктів у Харкові найшвидше помітне саме в бакалії. Цукор реагує на вартість енергоносіїв і логістики, а олія залежить від світових цін на сировину, тому цінники тут змінюються першими. Наведені цифри — середні ціни по Україні за моніторингом Мінфіну, до вибірки якого входять мережі Novus, Metro, Megamarket та Auchan, що працюють і в Харкові.

Перед походом у супермаркет вигідно порівнювати поточні цінники: різниця між магазинами на одному й тому самому цукрі сягає 3,60 гривні, а на олії «Олейна» — 12,51 гривні між найнижчою та найвищою ціною. Це означає, що навіть у межах одного міста сума у чеку може помітно відрізнятися залежно від обраної мережі.

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