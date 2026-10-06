Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області передбачені для окремих категорій громадян, які мають особливі заслуги перед Україною.

Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області встановлюють як надбавку до основної пенсії, повідомляє ПФУ.

Право на таку виплату визначає Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Вона може призначатися, зокрема, Героям України, нагородженим державними орденами, видатним спортсменам, космонавтам, членам льотно-випробувальних екіпажів, а також багатодітним матерям.

На виплату також можуть претендувати ветерани війни, які після проголошення незалежності отримали орден за особисту мужність під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності.

Окрема категорія — матері, які народили та виховали до шестирічного віку п’ятьох і більше дітей. У передбачених законом випадках відповідне право може мати батько. Усиновлених дітей також враховують.

Розмір надбавки залежить від категорії. Для багатодітних матерів із п’ятьма дітьми це 35% прожиткового мінімуму, тобто 908,25 гривні. За шістьох дітей — 934,20 гривні, сімох — 960,15, вісьмох — 986,10, дев’ятьох — 1012,05. Якщо дітей десять або більше, сума становить 1038 гривень.





Для інших одержувачів передбачені свої розміри. Наприклад, людям із почесним званням «заслужений» або нагородженим трьома орденами України нараховують 648,75 гривні. За два ордени — 622,80, за один орден або державну премію — 596,85 гривні.

Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області перерахували з 1 січня 2026 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму. Для непрацездатних осіб його встановлено на рівні 2595 гривень. Перерахунок Пенсійний фонд провів автоматично.

Є правила і для сімей після смерті одержувача. Непрацездатному члену сім’ї можуть встановити 70% надбавки померлого, якщо такий родич один. За наявності двох або більше — 90%.

Для сімей загиблих під час виконання службових обов’язків військовослужбовців та представників окремих силових структур діють спеціальні норми. Якщо загиблого посмертно нагородили державною відзнакою з переліку закону, його непрацездатні родичі також можуть отримати відповідну надбавку.