Доплати для пенсіонерів в Вінницькій області передбачені для людей, які досягли певного віку.

Доплати для пенсіонерів в Вінницькій області залежать від вікової категорії та можуть сягати 570 гривень.

Про особливості такої виплати пенсіонерам розповіла заступниця начальника відділу обслуговування громадян №2 сервісного центру Ольга Сіндяшкіна, пише ПФУ.

Після досягнення 70 років людина може отримувати додатково 300 гривень. У віці від 75 до 79 років сума становить 456 гривень. Для громадян, яким виповнилося 80 років, передбачено 570 гривень.

Окремо звертатися до Пенсійного фонду для призначення цієї виплати не потрібно. Її нараховують автоматично. Але є умови, які варто врахувати.

Зокрема, розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривні.

Важлива також дата народження. Виплату рахують із дня, коли людина досягла відповідного віку. Якщо 70 років виповнилося першого числа місяця, доплату нарахують у повному обсязі за цей період. Якщо ж день народження припав, наприклад, на 20 число, гроші розрахують лише за дні після настання відповідного віку.

Є нюанс і під час переходу до наступної вікової категорії. Наприклад, після 75-річчя людина не отримуватиме додатково всі 456 гривень. Раніше призначені 300 гривень уже враховуються, тому до пенсії донарахують різницю — 156 гривень.





Доплати для пенсіонерів в Вінницькій області можна перевіряти дистанційно через електронні сервіси Пенсійного фонду України.

Фахівчиня також порадила користуватися вебпорталом електронних послуг та мобільним застосунком «Пенсійний фонд». Там можна переглянути розмір виплати, змінити спосіб її отримання або замовити пенсійне посвідчення.

Такі сервіси особливо зручні для людей, яким складно особисто приїхати до сервісного центру через вік, стан здоров’я чи інші обставини.