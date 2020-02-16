Колишній нардеп, лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив, що назви ідеології правлячої партії з кожним разом стають все більш дивними
Про це він написав у своєму Telegram-каналі. За словами політика, на з'їзді «Слуги народу» визначилася з назвою нової ідеології. За минулий рік вони змінюють ідеологію вже в третій раз.
«Тепер це активний центризм! Назви стають все більш дивними. Вже нагадують сталінський «право-левацький уклонізм», - зазначив Білецький.
За його словами, так як ідеологія правлячої партії постійно змінюється, впору вже вибирати назву за допомогою конкурсу. Наприклад, через діджиталізований додаток Дія.
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«Я пропоную наступні варіанти: апоплексичний детермінізм, краніологічне месіанство, транссексуальний шизопацифізм, пасивне циркофаріанство, енурезний абсолютизм», - наголосив політик.
Він додав, що тепер офісом «Слуги народу» став КВЦ «Парковий» - найдорожчий офісний центр країни, який Віктор Янукович побудував за державний рахунок, а пізніше оформив його як приватну власність. Білецький нагадав, що колишній президент Петро Порошенко залишив цей центр у приватній власності, ймовірно, отримавши частку в КВЦ. Тепер українці будуть платити за нього з податків Януковичу і Порошенку – як за офіс нинішньої правлячої партії.
«Найцікавіше, що вся ця комедія сплачена за ваші гроші», - підкреслив Білецький.
Раніше ми писали, що Андрій Білецький влаштував палкі дебати з радником прем'єр-міністра Олексія Гончарука з економічних питань Олексієм Мушаком. Дискусія стосувалася земельної реформи. Білецький, який виступає проти продажу української землі, заявив, що протести противників реформи будуть тривати, так як село і дрібні фермери проти запуску ринку землі.
Нагадаємо, що Андрій Білецький розкрив суть Мінських домовленостей: "Цей документ незаконний і кожен причетний до його підписання – злочинець".
Як повідомляла Politeka, Андрій Білецький розкрив правду про тріумф правих у Європі: «Переможну ходу».
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