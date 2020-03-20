Вчора на плюсах банкір з Монобанку говорив, що я бачу все в похмурих тонах, а треба бути позитивнішим. Саме це мені говорили в березні-квітні 2008, коли я бив у всі дзвони з приводу наближення економічної кризи, це ж говорили, коли я кричав у 2010-2013 роках, що війна неминуча, і ми йдемо прямим курсом в конфлікт.

А цей ролик я записав рік тому. Але наша політична, економічна еліта - це страуси, які думають тільки про свою кишеню, а коли в черговий раз обсираються, то починають блеяти про єдність, необхідність не панікувати і бути позитивно налаштованими.

Саме з цієї причини ми входимо в шторм непідготовленими. Оптимісти-злодюги не караються, розум і логіка заперечуються, вітаються примітивні інстинкти. Але вам (нам) всім платити за безпечність рибок-гуппі у владі. Суть моменту в тому, що жадібні рибки-гуппі у владі сьогодні смертельно небезпечні. І їх доведеться викидати туди, де їм місце - на звалищі і у в'язниці.

Юрій Романенко політолог, експерт Українського інституту майбутнього