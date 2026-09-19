Російські пропагандистські Telegram-канали лякають харків'ян «порожніми полицями» та різким здорожчанням продуктів. В обласній військовій адміністрації пояснили, яка ситуація з товарами насправді та чому ажіотаж лише шкодить.

Дефіцит продуктів у Харкові знову став темою інформаційних маніпуляцій. Російські пропагандистські Telegram-канали поширюють фейки про нібито порожні полиці в магазинах і різке здорожчання базових товарів. В обласній військовій адміністрації ці повідомлення спростовують і пояснюють, що насправді відбувається з продовольчим забезпеченням міста та області.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час зустрічі з журналістами заявив: у супермаркети Харкова та області постачають усі необхідні продукти. Удари ворога по центральних складах у Києві ускладнили логістику, тож можливі затримки з доставкою деяких позицій. Однак порожні полиці, за його словами, виникають здебільшого через штучний дефіцит.

«Чи може ситуація ускладнитися? Ну, звісно, може, однак це не означає, що люди мають згрібати всі полиці, аби запасатися», — коментує Олег Синєгубов.

Торгові мережі також спростовують серйозні перебої з товарами: у них є запаси та налагоджені постачання. Як пише «Суспільне Харків», менеджерка супермаркету «Рост» Єлизавета Клочкова пояснила, що невеликий дефіцит окремих позицій спричинив саме ажіотажний попит.

Що найчастіше скуповують харків'яни

Найчастіше містяни змітають із полиць цукор, сіль, крупи, гречку та консервацію. Саме ці товари першими зникають, хоча жодної об'єктивної причини для їхньої нестачі немає — працює ефект натовпу: люди бачать напівпорожню полицю й купують одразу кілька упаковок «про запас», що й створює тимчасовий дефіцит.

Як розпізнати паніку та що робити

Більшість панічних дописів — анонімні: вони посилаються на «очевидців», публікують розмиті фото й закликають терміново бігти по продукти. В ОВА радять орієнтуватися лише на офіційні повідомлення обласної адміністрації та торгових мереж, а гуртом скуповувати товари «про запас» не варто — свідоме споживання зменшує навантаження на продовольчу систему.

«Ми не прогнозуємо наразі проблему з постачанням продуктів харчування першої необхідності в тому вигляді, що вони зникнуть з полиць», — додав очільник Харківської ОВА.

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