Національний Корпус надав свою волонтерську сітку для допомоги Міністерству охорони здоров'я



Минулого тижня Національний Корпус виступив з відкритим зверненням до Міністерства охорони здоров'я України та запропонував своїх волонтерів для допомоги. В організації оголосили про початок проекту "НКВолонтери".



Як зазначає керівник Центрального штабу Нацкорпуса Максим Жорін, організація готова надати допомогу більш ніж тисячі волонтерів по всій Україні. "Ми за кілька днів уже налагодили роботу у всіх регіонах. В основному, волонтери спільно з представниками комунальної сфери допомагають дезінфікувати громадські місця, також доставляють продукти, ліки і засоби захисту людям з групи ризику. Це громадяни похилого віку, люди з інвалідністю", - розповідає Жорін.

Волонтери Нацкорпусу займаються пошиттям і роздачою дефіцитних захисних масок, підвозять медиків на роботу. У деяких регіонах, наприклад, існує окрема ініціатива - "Підвези медика", де власники авто координуються між собою і розвозять лікарів. Крім того, в декількох областях організація надала лікарням кілька своїх бусів, на яких перевозить медичних працівників.



"З перших днів у нас дуже багато дзвінків на гарячу лінію. Люди готові допомагати, і це відмінна риса нашої нації - об'єднуватися в складні моменти. Роботи вистачить на всіх, тому чекаємо всіх бажаючих", - говорить Максим Жорін.



Приєднатися до "НКВолонтерів" можна, зателефонувавши на гарячу лінію: 0 (95) 002 30 49 або заповнивши анкету (https://forms.gle/CQKAS3PHqckntDHQA)волонтера.