Україну накрила "спецоперація подвійних агентів" під керівництвом команди Володимира Зеленського

Про це заявив політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

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Ось нарешті стає зрозумілою нібито антинародна та антиукраїнська діяльність ЗЕ-команди.

Це просто триває геніально розроблена спецоперація "подвійних агентів" нинішньої влади.

Якщо Вони пропагують політику Путіна, то Вони - не вороги України, вони - агенти на спецзавданні СБУ.

Якщо Вони ненавидять нашу мову і традиції, Вони - не україножери, Вони таким чином виявляють справжніх україноненависників.

Якщо Вони пропагують всяких Кобзонів і Поклонських, то це - не піар українофобів, а мудра і спланована операція, яку в свій час проводив ще "Вечірній квартал" на чолі з Зеленським.

Якщо Вони рекламують терористів, то це - настільки законсервована і хитрозроблена схема боротьби за соборну державу, яку пересічні українці просто не здатні збагнути...

Тому мовчіть, якщо не розумієте і чекайте, коли Зеленський на прес-конференції оголосить весь список подвійних агентів і присвоїть їм звання Героя України з врученням ордена "золота ЗІРКА" за здійснення визначного геройського вчинку!

П. С. Тепер Вам зрозуміло, чому чиновники, правоохоронці, шоу-бізнес і олігархи разом святкували Дні народження або разом тусувалися на своїх яхтах і зарубіжних курортах?!

Там і готувалися ці героїчні спецоперації!

І тепер зрозуміло, чому зникають і не потрапляють до Державного бюджету мільярди гривень, вони просто йдуть на додаткову неформальну оплату чиновників, правоохоронців та мережі подвійних агентів влади і їх героїчної діяльності.

Нагадаємо, Томенко нагадав Зеленському про політичний шлях Гітлера: «Це вже трагедія».

Як повідомляла Politeka, Микола Томенко закликав партії поділитися грошима з медиками.

Також Politeka писала, що Томенко розкритикував дії влади на карантині: "Абсолютно непродумана система заборон".