Початок опалювального сезону 2026 у Львівській області вже наближається: місто завершує підготовку теплових мереж, житлових будинків і резервних джерел живлення, а загальна готовність сягає 85%.

Початок опалювального сезону у Львівській області в 2026 році — одна з головних тем, яку обговорювали на сесії Львівської міської ради ще 17 вересня. Перший заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив, що Львів наразі готовий до старту опалення на 85%.

За словами посадовця, місто завершує підготовку теплових мереж, житлового фонду та резервних джерел живлення. План стійкості громади охоплює 96 проєктів, із яких уже виконали 69%. Пріоритети — модернізація теплових і водопровідних мереж, розвиток резервної генерації, захист критичної інфраструктури та створення додаткових запасів обладнання.

Що вже зробили та які проблеми лишаються

Виконані 85% запланованих робіт — це готовність індивідуальних теплових пунктів і перевірка житлового фонду. У місті формують матеріальний резерв для підприємств тепло- та водопостачання на випадок пошкодження мереж. Фахівці обстежують будинки, спілкуються з мешканцями, ОСББ і ЛКП, щоб завчасно підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій.

Водночас міська влада назвала кілька проблем, що гальмують підготовку. Перша — бронювання працівників критичної інфраструктури: комунальні підприємства можуть бронювати до 75% персоналу, тоді як окремі державні — 100%, через що Львів втрачає фахівців.

Друга проблема — компенсація різниці в тарифах. У проєкті держбюджету не передбачили 4% часткової компенсації, тож місту доведеться шукати близько 1 млрд грн. Третя — затримки через постанову №1512 щодо цінових пропозицій, які можуть відкладати проєкти на два-три місяці.

Що кажуть у мерії

Мер Львова Андрій Садовый заявив, що місто повторно звертатиметься до уряду щодо вирішення цих питань. Зокрема йдеться про бронювання працівників та компенсацію тарифної різниці, від яких напряму залежить стабільне проходження опалювального сезону.

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