Грошова допомога в Івано-Франківській області від благодійного фонду «Карітас-Спес»: відкрито реєстрацію на виплату 43 200 гривень на домогосподарство. Претендувати на гроші можуть не всі — є чіткий перелік умов.

Грошова допомога в Івано-Франківській області від благодійного фонду «Карітас-Спес» стартувала — організація оголосила набір учасників у проєкт «Родина родині: Індивідуальна підтримка».

Програму реалізує «Карітас-Спес» Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні. Проєкт охоплює одразу чотири області: Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську та Чернівецьку. Його мета — допомогти сім'ям та особам, які постраждали від наслідків війни, відновити фінансовий стан і джерела доходу.

Розрахований проєкт на дві категорії: багатодітні сім'ї, які виховують трьох і більше дітей, та домогосподарства, у складі яких є особи з інвалідністю. Водночас є важлива умова — подати заявку можуть лише ті, хто раніше не отримував грошової допомоги в рамках інших проєктів «Карітас-Спес Україна» або інших благодійних організацій України.

Розмір грошової допомоги — 43 200 гривень на одне домогосподарство. Кошти можна спрямувати на професійне навчання та перекваліфікацію, закупівлю сільськогосподарських матеріалів та обладнання (насіння, техніка, тварини), а також на започаткування або розвиток власної справи.

Як подати заявку

Щоб долучитися, потрібно завантажити грантову заявку за посиланням на сайті проєкту, заповнити її, а потім заповнити форму попередньої реєстрації та завантажити вже заповнений документ. Для заповнення форми необхідно увійти у Google-акаунт. До участі приймаються лише повністю заповнені грантові заявки без пропущених розділів.

Проєкт триває з вересня по грудень 2026 року, кінцевий термін реєстрації — 27 листопада 2026 року. Кількість місць і грантів обмежена: форму реєстрації закриють автоматично, щойно набереться потрібна кількість заявок. Тож зволікати з поданням не варто.

За консультацією можна звернутися за телефоном +380 97 464 92 36 (вівторок і четвер з 11:00 до 15:00) або написати на електронну пошту caritas.spes.granty@gmail.com.

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