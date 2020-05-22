Плохие новости, друзья-стартаперы. Президент подписал законопроект 1210.

Законопроект был принял еще в январе. За него практически единогласно проголосовали фракции Слуга Народа, БЮТ и Голос. Категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины - в т.ч. Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие. Следующие четыре месяца он лежал на подписи у Президента, и была надежда, что здравый смысл восторжествует. Но нет.

Помимо прочего, этот теперь уже закон вводит в украинское законодательство категорию «контрольована іноземна компанія». Это компания, в которой резидент Украины:

«- володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше 50%, або

- володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше 10%, за умови, що декілька фізичних осіб та/або юридичних осіб –резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить більше 50%, або

- окремо або разом із іншими резидентами України пов’язаними особами здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.»

Можно догадаться, что авторы этого определения пытались описать компании в оффшорных юрисдикциях и «налоговых раях», как, например, Студия Квартал 95, которая зарегистрирована на Кипре. Но любой из вас узнает в этом описании еще один тип компаний: основанные украинцами стартапы на ранних стадиях.

Ни для кого не секрет, что у бизнеса в Украине есть одна основополагающая проблема, из которой следуют все остальные. Это проблема правосудия – rule of law. Не отсутствие «инвестнянь», государственных стартап-фондов и правительственных комитетов по развитию искусственного интеллекта, а rule of law. Партнеры и инвесторы хотят, чтобы их вклад в компанию был защищен. Украинское правосудие не может этого гарантировать.

Именно поэтому стартапы с украинскими основателями регистрируются и находят инвестиции в добропорядочных, не оффшорных юрисдикциях с действующим rule of law: ЕС, Британия, Штаты и другие. Так вот, дорогие друзья-стартаперы, отныне каждый из нас имеет «контрольовану іноземну компанію».

Что это для нас значит? Теперь мы должны подавать информацию о нашей компании в украинскую налоговую. Также мы должны подавать в украинскую налоговую финансовый отчет нашей компании в международном формате одновременно с подачей годовой налоговой декларации, даже если юрисдикция самой компании не требует составления такого отчета.

Далее: мы должны будем платить налоги с прибыли нашей компании, если ее оборот превышает 2 млн. евро, и платить их в Украине. Налоговая база – доход компании, но налоговый агент – физическое лицо, резидент Украины. Такое в украинском законодательстве встречается впервые и требует пояснений. На сегодняшний день, если ваша компания не выплачивает никаких дивидендов и реинвестирует весь доход (как это делают все стартапы на ранних стадиях), украинский резидент все равно должен заплатить налог с этого дохода, даже если он не получил из него ни копейки.

Отдельно, не до конца понятно, будет ли считаться доходом продажа довыпущенных акций - привлечение инвестиций. Пункт 39^{2}.3.2.1. пока что прописан так, что - будет, и тогда это полный ой вей.

Ставка налогообложения: ПДФЛ (5%, 9% или 18%) и военный сбор (1,5%).

Теперь о штрафах. За несвоевременную подачу отчета о компании в украинскую налоговую мы должны будем заплатить 4 млн. грн. штрафа. Несообщение о регистрации компании – 2 млн. грн. Обратите внимание, что штрафы налагаются на физическое лицо, а не на компанию, а физическое лицо отвечает по обязательствам всем своим имуществом.

Закон также говорит, что резидент Украины освобождается от уплаты налогов (но не от необходимости подавать отчетность), если между страной юрисдикции компании и Украиной заключен договор об избежании двойного налогообложения и если эта юрисдикция не входит в список низконалоговых, который утверждается Кабмином. Но.

Этот законопроект написан очень запутано и местами двусмысленно. Вместе с этим, «бешеный принтер» Верховной Рады второй половины 2019 года напринимал огромное количество законопроектов такого же качества, которые будут влиять друг на друга и требовать общего толкования. Правоприменительная и судебная практика по этим вопросам в Украине пока что отсутствует. Это означает, что налоговая будет толковать новые нормы на свое усмотрение. Мы с вами не знаем, каким будет это толкование и что о нем будет говорить суд, но абсолютно все риски ошибочного применения этих норм – на нас. Более того, механизм выхода из налогового резидентства Украины четко не прописан и позволяет двоякое его толкование. Как человек, который судился с украинской налоговой, я очень не завидую тем из нас, кто попадет под эту машину.

В сухом остатке имеем печальную картину. Если до сих пор основатели украинских стартапов могли жить в Украине и строить компанию, зарегистрированную в Польше, Германии, Британии или США, то отныне это станет намного сложнее и намного более рискованно. Раньше мы могли строить бизнес там, где были условия для бизнеса, и в то же время - физически находиться в Украине, развивать сообщество и участвовать в строительстве страны. Теперь украинский основатель – фактор риска для компании, а стартап – фактор риска для украинского основателя. Одновременно с выбором юрисдикции для нового бизнеса, основатели будут выбирать и страну, в которую они уедут сразу же после регистрации компании.

Дякую, дорогие 73%, дуже дякую. Вы сделали нас вместе еще раз.

Сергей Шельпук, руководитель отдела Data Science в компании ELEKS