Графіки відключення світла у Харківській області 10 вересня передбачають планове знеструмлення частини вулиць Люботина. Про це повідомляє сайт Люботинської громади, який оприлюднив графік та перелік адрес.

Графіки відключення світла у Харківській області на 10 вересня охоплюють частину вулиць міста Люботин Харківського району. Мешканцям доведеться зважати на те, що електропостачання вимкнуть на понад сім годин.

Про це повідомляє сайт Люботинської громади. За оприлюдненим графіком, планове відключення електропостачання заплановане на середу, 10 вересня, з 09:00 до 16:09.

Які вулиці Люботина залишаться без світла

Під знеструмлення потрапляє вулиця Державна, зокрема будинки №93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111/1, 117 (квартира 9) та 119 (квартира 1).

Також без електроенергії лишаться провулки Озерний (будинки 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 та 22/2), Олексіївський (2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) і Ставковий (4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8).

Окремим блоком у графіку вказані в'їзд Запорізький (будинки 3, 4, 6, 8, 10, 10А) та вулиця Деповська, де знеструмлять будинки 66 (квартири 1–5), 70, 159, 193А, 195, 197, 199/1, 201/2, 203, 205, 207 і 209.

Що варто зробити мешканцям заздалегідь

Відключення пов'язане з плановими роботами на електромережах. Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, підготувати запас води, а також подбати про джерело світла — ліхтарики чи свічки.

Актуальні графіки відключення світла по конкретній адресі можна перевірити на офіційному сайті Люботинської міської територіальної громади або в каналах оператора системи розподілу, який обслуговує Харківську область.

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