Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 10 по 16 вересня обіцяє переважно теплі дні з максимумом +29° у вівторок, 15 вересня, проте наприкінці тижня синоптики прогнозують можливі опади.

Прогноз погоди на початок вересня вже обіцяв дніпропетровцям теплі дні, і наступний тиждень, з 10 по 16 вересня, підтверджує цю тенденцію — проте синоптики попереджають, що у другій половині тижня погода стане більш мінливою, а у вівторок і середу можливі опади.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +24° до +29°, а нічні — від +14° до +20°.

У четвер, 10 вересня, у Дніпропетровській області очікується малохмарна погода без опадів. Повітря вдень прогріється до +26°, а вночі охолодиться до +14°.

У п'ятницю, 11 вересня, збережеться малохмарна погода без опадів. Стовпчики термометрів удень покажуть +25°, вночі — +15°.

У суботу, 12 вересня, небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують. Температура вдень утримається на позначці +25°, вночі опуститься до +15°.

У неділю, 13 вересня, погода залишиться хмарною з проясненнями, без опадів. Вдень повітря прогріється до +27°, вночі — до +16°.

У понеділок, 14 вересня, хмарність з проясненнями триматиметься і далі, опадів синоптики не очікують. Температура вдень підніметься до +28°, вночі становитиме +16°.

У вівторок, 15 вересня, хмарність стане мінливою, і синоптики прогнозують можливі опади. Це найтепліший день тижня: вдень повітря прогріється до +29°, вночі не опуститься нижче +20°.

У середу, 16 вересня, погода буде малохмарною, але опади також можливі. Це буде найпрохолодніший день тижня — вдень +24°, вночі +18°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 15 вересня, з температурою +29°, а найпрохолоднішим — середа, 16 вересня, з +24°. Перепад температур за тиждень становить 5°. Опади синоптики прогнозують у вівторок, 15 вересня, та в середу, 16 вересня.

Оскільки денні температури більшість тижня тримаються в межах +25...+29°, мешканцям області варто пити достатньо води, планувати активні справи на ранкові чи вечірні години та не забувати про захист від сонця. У вівторок і середу, коли можливі опади, варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

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