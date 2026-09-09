Графіки відключення світла в Черкасах 10 та 11 вересня передбачають планові знеструмлення в кількох районах міста. Про це повідомляє Черкасиобленерго.

Графіки відключення світла у Черкаській області на цей тиждень оновлені: на 10 та 11 вересня енергетики запланували планові знеструмлення одразу в кількох районах Черкас та в селі Домантове.

Графіки відключення світла в Черкасах 10 та 11 вересня, як повідомляє Черкасиобленерго, пов'язані з ремонтними роботами на обладнанні. Світло вимикатимуть удень, тож мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки.

Які вулиці знеструмлять 10 вересня

У середу, 10 вересня, з 09:00 до 16:00 без електропостачання залишаться будинки на вулиці Грибній — №№ 1, 3, 4, 5, 6, 77, 84, 90, 92, 94, 94/1, 97, 99, 107, 111, 113, 117/1. Того ж дня знеструмлять і частину вулиці Пахарів: №№ 4, 26, 45, 49, 57, 59.

Перелік адрес на 11 вересня

У четвер, 11 вересня, у той самий проміжок часу (09:00–16:00) світло вимикатимуть за більшим переліком адрес. Ідеться про вулиці І. Гонти (№№ 100–201), Добровольчих батальйонів (№№ 153–202, 178), Праведниці Шулежко (№№ 166–221), С. Петлюри (№№ 175–216, 183) та М. Грушевського (№№ 20, 95, 97, 170–214, 198).

Окремо 11 вересня з 08:00 до 17:00 електроенергію відключатимуть у селі Домантове — на вулицях Криворучка (№№ 1–14), Перемоги (№№ 19–48) та Шкільній (№№ 24–71).

Як дізнатися актуальний графік

Точний перелік адрес і години знеструмлень Черкасиобленерго публікує на офіційному сайті в розділі відключень. Компанія нагадує: в разі аварійних ситуацій час відключення може змінюватися, тому орієнтуватися варто на повідомлення оператора.

Раніше Politeka повідомляла, зарядіть павербанки: енергетики повідомили графіки відключення світла у Черкасах з 8 по 10 вересня.