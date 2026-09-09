У Вінниці до 30 вересня приймають заяви на компенсацію вартості контрактного навчання для дітей захисників і захисниць України.

Ціни на новобудови у Вінниці за рік зросли на 21%, але місто продовжує підтримувати родини захисників: до 30 вересня тут приймають заяви на компенсацію вартості контрактного навчання для дітей учасників бойових дій.

Прийом документів за І та ІІ семестри 2025–2026 навчального року продовжили. Про це повідомляють на сторінці Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради.

Хто може отримати компенсацію

Компенсацію вартості навчання передбачили для чотирьох категорій студентів:

діти учасників бойових дій;

діти осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа Захисників і Захисниць України;

діти постраждалих учасників Революції Гідності;

діти зі статусом члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни.

Які умови потрібно виконати

Студент має навчатися на денній формі за контрактом у закладі фахової передвищої або вищої освіти Вінницької області. Форма власності закладу значення не має — підійдуть і державні, і приватні.

Серед інших умов — реєстрація місця проживання на Вінниччині, здобуття освіти вперше, відсутність академічної заборгованості та відсутність державної допомоги чи грантів на оплату цього навчання.

Куди подавати документи

Подати документи та отримати консультацію можна в управліннях соціального захисту населення Вінниці:

Лівобережне управління — вул. Замостянська, 7; тел.: (0432) 50-86-71, 068-98-38-340;

Правобережне управління — просп. Космонавтів, 30; тел.: (0432) 50-91-33, 097-101-58-40.

«Документи приймають до 30 вересня 2026 року включно», — наголошують у Департаменті соціальної політики Вінницької міської ради.

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