Ціни на новобудови у Вінниці за рік зросли на 21%, але місто продовжує підтримувати родини захисників: до 30 вересня тут приймають заяви на компенсацію вартості контрактного навчання для дітей учасників бойових дій.
Прийом документів за І та ІІ семестри 2025–2026 навчального року продовжили. Про це повідомляють на сторінці Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради.
Хто може отримати компенсацію
Компенсацію вартості навчання передбачили для чотирьох категорій студентів:
- діти учасників бойових дій;
- діти осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа Захисників і Захисниць України;
- діти постраждалих учасників Революції Гідності;
- діти зі статусом члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни.
Які умови потрібно виконати
Студент має навчатися на денній формі за контрактом у закладі фахової передвищої або вищої освіти Вінницької області. Форма власності закладу значення не має — підійдуть і державні, і приватні.
Серед інших умов — реєстрація місця проживання на Вінниччині, здобуття освіти вперше, відсутність академічної заборгованості та відсутність державної допомоги чи грантів на оплату цього навчання.
Куди подавати документи
Подати документи та отримати консультацію можна в управліннях соціального захисту населення Вінниці:
- Лівобережне управління — вул. Замостянська, 7; тел.: (0432) 50-86-71, 068-98-38-340;
- Правобережне управління — просп. Космонавтів, 30; тел.: (0432) 50-91-33, 097-101-58-40.
«Документи приймають до 30 вересня 2026 року включно», — наголошують у Департаменті соціальної політики Вінницької міської ради.
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