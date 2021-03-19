У програмі «Суть событий» журналістка Катерина Котенкова розповіла про перспективи пенсійних нововведень.

«Пенсії по 7000 гривень, як обіцяють в уряді, чи будуть люди отримувати такі пенсії? Якщо ви, припустимо, будете збирати кошти 15 років з зарплати в 13 тисяч гривень, то щомісяця потрібно буде відраховувати по 260 гривень. Ще стільки ж додасть ваш роботодавець. За рік набіжить 6240 гривень, а за 15 років – 93,6 тисяч», - зазначила Котенкова.

За словами журналістки, на пенсії по 3,5 тисячі гривень, в якості доплати до основної пенсії за віком (щоб в результаті отримувати 7 тисяч), цих накопичень вистачить трохи більше ніж на два роки. Зрозуміло, що розрахунки дуже умовні, накопичення можуть збільшуватися в міру зростання зарплат. Але все одно вийти на доплати хоча б по 3,5 тисячі протягом 10-20 років при нинішньому рівні зарплат абсолютно нереально. Для цього потрібно отримувати зарплату в п'ять разів більше як мінімум (тобто від 75 тисячі гривень на місяць і вище). Зараз, таку в Україні має незначний відсоток населення.

«Тепер про солідарну пенсійну систему, Бюджет ПФ на рік – близько 500 млрд гривень. При цьому в бюджет закладені кошти на покриття дефіциту Фонду в розмірі 195 млрд. Дефіцит завжди великий. Йде недобір по ЄСВ, а з урахуванням того, що офіційно працевлаштованих працівників більше не стає, ці проблеми будуть з кожним роком лише посилюватися. Ось держава і хоче ввести накопичувальні пенсії. Але дивіться, якщо у ПФ заберуть 2% ЄСВ, то його дефіцит ще більше зросте, і погашати його доведеться з бюджету. Це навантаження, яке навряд чи потягнуть», - підкреслила Котенкова.

Також журналістка додала, що в подальшому гроші можна буде передавати у спадок (скажімо, якщо людина помре до виходу на пенсію або не встигне витратити кошти). Також при виході на пенсію можна буде вирішити – забрати всю суму відразу або розподілити її на щомісячні виплати. Солідарна і накопичувальна система працюватимуть паралельно, тобто, людина, вийшовши на заслужений відпочинок, стане отримувати і «звичайну» пенсію від держави, і накопичену їм самим.

Нагадаємо, Politeka публікувала заяву Котенкової, що фактично пенсіонерам доводиться обирати: оплачувати комуналку або купувати їжу.

Раніше Politeka поширювала, що Котенкова розповіла про масштаби корупції.



